В Киеве состоялась презентация Кубка Лиги чемпионов - видео

21 апреля, в Киеве на улице Крещатик состоялась официальная презентация Кубка чемпионов.

По информации ФФУ, во время празничного мероприятия каждый желающий мог сфотографироваться с кубком.

На церемонии присутствовали президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, вице-президент УЕФА Григорий Суркис, амбасадоры финалов ЛЧ Ия Андрущак и Андрей Шевченко.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК Олимпийский в Киеве.

Накануне определились все полуфиналисты Лиги чемпионов сезона-2017/2018. В четверку лучших пробились английский Ливерпуль, итальянская Рома, испанский Реал и немецкая Бавария.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в жеребьевкечетвертьфинала главного еврокубка.