В Италии открыли уголовное дело по поводу смерти футболиста во сне - СМИ

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Прокуратура рассматривает вариант убийства Давиде Астори

Прокуратура рассматривает вариант убийства Давиде Астори

В Италии возбуждено уголовное дело по поводу внезапной смерти 31-летнего капитана Фиорентины и сборной Италии Давиде Астори, сообщает Football Italia.

По словам прокурора города Удине, где произошла трагедия, Антонио Де Николо, дело возбуждено по подозрению в непредумышленном убийстве.

"Мы открыли уголовное дело по подозрению в непредумышленном убийстве.

Пока что подозреваемых нет. Мы проведем вскрытие, в ближайшее время станут известны результаты", - сказал прокурор.

Отметим, что Фиорентина приняла решение подписать с Астори пожизненный контракт и выплачивать зарплату его семье – жене и 2-летней дочери.

Напомним, Астори был найден мертвым утром 4 марта в гостиничном номере в Удине перед матчем своей команды против Удинезе. Астори был 31 год. Вероятно, защитник скончался во сне.

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