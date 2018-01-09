В ГПУ сообщили, что возврат государству ФК Металлист вышел на финальную стадию

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что конфискация футбольного клуба Металлист и переход его в собственность государства находится на финальной стадии.

Спустя два месяца после решения суда, Министерство юстиции определит государственный орган или предприятие, на баланс которого будет передан ФК Металлист, передает Интерфакс-Украина.

"Конфискация футбольного клуба Металлист находится на финальной стадии, поскольку соответствующее решение судам о конфискации вступило в силу уже более двух месяцев назад. Теперь Министерство юстиции должно определить соответствующий орган или предприятие, на баланс которого надо передать все объекты, принадлежащие футбольному клубу Металлист", - заявил Енин.

Напомним, в октябре генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что суд передал государству права на футбольный клуб Металлист.