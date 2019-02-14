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В Греции полиция избила украинских болельщиков во время матча Олимпиакос - Динамо

Вчера, 23:15
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sdna.gr

Греческая полиция избила фанатов Динамо

В четверг, 14 февраля, в Греции во время матча Олимпиакос – Динамо местные правоохранители избили фанатов киевского клуба.

Как сообщает Tribuna, конфликт между украинскими болельщиками и силовиками произошел на трибунах стадиона Георгиос Караискакис во время второго тайма матча Олимпиакос – Динамо.

Причины конфликта на данный момент неясны.

Напомним, что на первом матче 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграло вничью 2:2 на выезде против греческого Олимпиакоса.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Фанаты Греция

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