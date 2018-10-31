В ФИФА сообщили о кибератаке

Инфантино рассказал о том, какая информация могла попасть в руки хакеров

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил о том, что компьютеры Международной федерации футбола были атакованы группой хакеров.

Кибератаке подверглись сервера, на которых хранится переписка организации со СМИ, передает Associated Press.

Комментируя информацию о том, какая информация могла бы попасть в руки хакеров, Инфантино сообщил журналистам, что ведет переписку по многим темам, так как иначе работа организации будет невозможна.

"Моя работа связана с обсуждениями, разговорами, обменом документами, проектами, идеями и т.д. По многим темам. В противном случае мы никуда не продвинемся. Я имею в виду, что если я буду просто сидеть в своей кабинете, не разговаривать ни с кем и ничего не делать, как я могу выполнять свою работу должным образом? Поэтому, если это представляется чем-то плохим, то я не могу сделать больше, чем просто работать честно и профессионально, стараясь действовать в интересах футбола", - заявил Инфантино.

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