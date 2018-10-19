19 октября 2018, пятница

В ФФУ прокомментировали слова гендира Зари о его нежелании видеть в клубе игроков-геев

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КДК ФФУ может рассмотреть слова Рафаилова - Записоцкий
Фото: ФФУ

КДК ФФУ может рассмотреть слова Рафаилова - Записоцкий

Слова генерального директора Зари Сергея Рафаилова о его нежелании видеть в команде игроков-геев, может рассмотреть Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации Футбола Украины (ФФУ), заявил заместитель главы ФФУ Юрий Записоцкий.

В комментарии Tribuna.com функционер признался, что не может сказать, будут ли слова руководителя луганского клуба рассматриваться органами федерации. По его словам, у КДК есть достаточно независимости для самостоятельного решения.

"Сомневаюсь, что будут еще какие-то комментарии от администрации ФФУ. Как минимум до рассмотрения этого дела КДК", - добавил Записоцкий.

Накануне Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов-геев. "Это для меня неприемлемо, однозначно", - отметил он.

Функционер луганского клуба также добавил, что против поцелуев мужчин. 

В 2016 году Рафаилов остался недоволен посещением Манчестера на матч Лиги Европы против местного Юнайтед из-за "гомосексуалистов и бомжей".

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