В европейском топ-клубе задумались о расставании с полузащитником сборной Украины - СМИ

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До конца сезона Зинченко (слева) должен убедить Сити сохранить его в команде - медиа

До конца сезона Зинченко (слева) должен убедить Сити сохранить его в команде - медиа

Менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола раздумывает над тем, чтобы отдать в аренду украинского полузащитника своей команды Александра Зинченко, сообщает Manchester Evening News.

По информации медиа, тренер предоставил футболисту время до конца текущего сезона, чтобы убедить его не отпускать в другой клуб летом.

Зинченко используется Гвардиолой на месте левого защитника после того, как травму получил основной игрок на данной позиции Бенжамен Менди, который вскоре вернется в строй, а в его отсутствие чаще всего оборонца подменяет Фабиан Делф, демонстрирующий убедительную форму.

Вместе с тем, пишет издание, менеджер Сити был впечатлен отношением украинского полузащитника к делу. Кроме того, он стал популярной фигурой в раздевалке команды.

Сообщалось, что Шахтер готов продать в Манчестер Сити хавбека Фреда при условии включения в сделку Александра Зинченко.

Ранее появилась информация, что Наполи задумался о покупке украинского полузащитникаПеред этим футболист опроверг слухи о своем возможном переходе зимой в испанскую Жирону.

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