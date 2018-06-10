В Эквадоре во время матча футболистов атаковали пчелы

На 27 минуте матча второго дивизиона чемпионата Эквадора между Портовьехо и Мантой футболисты обеих команд и арбитр вынуждены были лечь на газон и не шевелиться из-за нашествия пчел.
Об этом сообщает PaloCTM в Twitter.
Матч был прерван на несколько минут, но никто из футболистов не пострадал.
Портовьехо в итоге победил Манту со счетом 3:2.
Partido de la segunda división de Ecuador. Y derrepente todos al suelo. ¿Por? Ataque de abejas! #EstoEsSudamerica pic.twitter.com/SUstn56n9r- PaloCTM (@Palo_CTM) 9 июня 2018 г.
Стоит отметить, что в Эквадоре пчелы не впервые атакуют игроков на футбольном поле. В 2016 году дикие насекомые прервали матч Ривер Плейт - Аукас.
Ранее сообщалось, что болельщики Шахтера сожгли флаг "Новороссии" во время матча против Динамо.
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