В Эквадоре во время матча футболистов атаковали пчелы

Никто из футболистов не пострадал

На 27 минуте матча второго дивизиона чемпионата Эквадора между Портовьехо и Мантой футболисты обеих команд и арбитр вынуждены были лечь на газон и не шевелиться из-за нашествия пчел.

Об этом сообщает PaloCTM в Twitter.

Матч был прерван на несколько минут, но никто из футболистов не пострадал.

Портовьехо в итоге победил Манту со счетом 3:2.

Partido de la segunda división de Ecuador. Y derrepente todos al suelo. ¿Por? Ataque de abejas! #EstoEsSudamerica pic.twitter.com/SUstn56n9r - PaloCTM (@Palo_CTM) 9 июня 2018 г.

Стоит отметить, что в Эквадоре пчелы не впервые атакуют игроков на футбольном поле. В 2016 году дикие насекомые прервали матч Ривер Плейт - Аукас.

Ранее сообщалось, что болельщики Шахтера сожгли флаг "Новороссии" во время матча против Динамо.