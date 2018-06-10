10 июня 2018, воскресенье

В Эквадоре во время матча футболистов атаковали пчелы

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Никто из футболистов не пострадал
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Никто из футболистов не пострадал

На 27 минуте матча второго дивизиона чемпионата Эквадора между Портовьехо и Мантой футболисты обеих команд и арбитр вынуждены были лечь на газон и не шевелиться из-за нашествия пчел.

Об этом сообщает PaloCTM в Twitter.

Матч был прерван на несколько минут, но никто из футболистов не пострадал.

Портовьехо в итоге победил Манту со счетом 3:2.

Стоит отметить, что в Эквадоре пчелы не впервые атакуют игроков на футбольном поле. В 2016 году дикие насекомые прервали матч Ривер Плейт - Аукас.

Ранее сообщалось, что болельщики Шахтера сожгли флаг "Новороссии" во время матча против Динамо.

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