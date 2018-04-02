В чемпионате Турции пострадавший футболист наказал соперника голом со штрафного с центра поля - видео

В матче 27-го тура чемпионата Турции полузащитник Трабзонспора Юрай Куцка отметился невероятным голом в ворота Галатасарая с центра поля.

В одном из игровых эпизодов словака сбили в центре поля, но он мгновенно поднялся и неожиданно для вратаря соперника Фернандо Муслеры пробил по воротам. Мяч по невероятной траектории залетел за шиворот уругвайскому голкиперу.

Этот гол не помог Трабзонспору зацепиться за очки в этом матче - Галатасарай выиграл со счетом 2:1 и сохранил лидерство в турнирной таблице Суперлиги.

На прошлых выходных полузащитник сборной Чили Артуро Видаль отметился невероятным забитым мячом в ворота сборной Швеции.

Перед этим бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо забил гол с центра поля.