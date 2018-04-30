В чемпионате Италии разгорелся новый судейский скандал с участием Ювентуса

Интер обвинил Ювентус в судейском сговоре после очного матча в 35-м туре Серии А.

Об этом со ссылкой на итальянские СМИ сообщает Футбол 24. Ювентус в этой игре победил со счетом 3:2, но итальянскую футбольную общественность взорвали сразу несколько скандальных решений главного арбитра Даниэля Орсато. В начале матча он показал красную карточку полузащитнику Интера Матиасу Весино за фол против Марио Манджукича, затем засчитал гол Ювентуса после видеопросмотра, а также не удалил хавбека туринцев Миралема Пьянича, имея для этого основания.

После игры камеры зафиксировали разговор главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри с резервным арбитром Паоло Тальявенто. Итальянские СМИ расшифровали разговор и опубликовали две его версии, по одной из которых наставник благодарил судейскую бригаду за помощь.

Эта ситуация уже вызвала большой резонанс в Италии. Генеральный директор Интера Алессендро Антонелло выразил свое недовольство и обвинил Ювентус в работе с судьями. По его словам, предвзятость арбитра уже видели 70 тысяч болельщиков на стадионе и 700 миллионов - во всем мире.

Благодаря победе над Интером и поражению Наполи в игре с Фиорентиной преимущество Ювентуса над неаполитанцами в турнирной таблице увеличилось до четырех очков за три тура до конца чемпионата.

Напомним, в 2006 году Ювентус уже оказывался в центре судейского скандала, вследствие чего был лишен двух чемпионских титулов и переведен в Серию B.

В следующем сезоне за Наполи может играть полузащитник сборной Украины Александр Зинченко, которого Манчестер Сити может отдать в обмен на Жоржиньо.