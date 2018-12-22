В чемпионате Германии одна Боруссия победила другую Сегодня, 00:58 29 Цей матеріал також доступний українською Дортмунд восстановил отрыв от Гладбаха в девять очков

В стартовом поединке 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на своем поле менхенгладбахскую Боруссию и победила со счетом 2:1.

Команды не могли отличиться почти весь первый тайм, пока на 42-й минуте не отличился Джейдон Санчо, когда из неудобной позиции с острого угла попал точно в дальний угол после ошибки вратаря соперника Янна Зоммера.

Гости не позволили хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в счете. В добавленное время Кристоф Крамер разобрался в чужой штрафной после атаки правым флангом.

Дортмунд собрался с силами после перерыва и через девять минут восстановил статус-кво. Это Марко Ройс с линии вратарской принес победу своей команде, отозвавшись на передачу Марио Гетце.

После поражения посреди недели от Фортуны со счетом 1:2 в предыдущем туре лидер восстановил свой предыдущий отрыв от Гладбаха в девять очков. 22 декабря на шесть баллов к дортмундцам может приблизиться Бавария, если победит Айнтрахт на выезде.

В позапрошлом туре Боруссия Дортмунд со счетом 3:1 победила Вердер на своем поле.

Боруссия Д - Боруссия М 2:1

Голы: Санчо, 42, Ройс, 54 — Крамер, 45+1

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