В чемпионате Германии одна Боруссия победила другую
В стартовом поединке 17-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия принимала на своем поле менхенгладбахскую Боруссию и победила со счетом 2:1.
Команды не могли отличиться почти весь первый тайм, пока на 42-й минуте не отличился Джейдон Санчо, когда из неудобной позиции с острого угла попал точно в дальний угол после ошибки вратаря соперника Янна Зоммера.
Гости не позволили хозяевам уйти на перерыв с преимуществом в счете. В добавленное время Кристоф Крамер разобрался в чужой штрафной после атаки правым флангом.
Дортмунд собрался с силами после перерыва и через девять минут восстановил статус-кво. Это Марко Ройс с линии вратарской принес победу своей команде, отозвавшись на передачу Марио Гетце.
После поражения посреди недели от Фортуны со счетом 1:2 в предыдущем туре лидер восстановил свой предыдущий отрыв от Гладбаха в девять очков. 22 декабря на шесть баллов к дортмундцам может приблизиться Бавария, если победит Айнтрахт на выезде.
В позапрошлом туре Боруссия Дортмунд со счетом 3:1 победила Вердер на своем поле.
Боруссия Д - Боруссия М 2:1
Голы: Санчо, 42, Ройс, 54 — Крамер, 45+1
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