В чемпионате Германии арбитр вернул команды на поле и поставил пенальти после свистка на перерыв

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Гвидо Винкманн проявил принципиальность

Гвидо Винкманн проявил принципиальность

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги Майнц - Фрайбург судья Гвидо Винкманн назначил пенальти после того, как отправил команды на перерыв, но вернул их на поле, посмотрев видео.

Видеоассистенты предложили рефери посмотреть повтор последнего эпизода в штрафной Фрайбурга, когда тот дал свисток о завершении первого тайма.

Убедившись в том, что в ворота гостей нужно поставить 11-метровый удар, арбитр указал на "точку". Полузащитник Майнца Пабло Де Бласис реализовал пенальти на 45+7-й минуте и открыл счет в игре.

В итоге матч завершился победой хозяев с результатом 2:0. Второй мяч в составе "карнавальщиков" забил автор первого гола.

Накануне в 30-м туре Бундеслиги украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел в стартовом составе Шальке и отметился забитым голом в ворота принципиального соперника своего клуба - дортмундской Боруссии.

Сам матч завершился победой команды Коноплянки со счетом 2:0. Недавно восстановившийся после травмы украинский хавбек Дортмунда Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру.

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