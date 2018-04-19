В чемпионате Дании футболист эпично не забил в пустые ворота - видео

Форвард Копенгагена Федерико Сантандер совершил эпичный промах по пустым воротам в матче четвертого тура третьего круга чемпионата Дании против Ольборга.

Как сообщает Футбол 24, 26-летний парагваец во втором тайме получил мяч перед пустыми воротами, но невероятным образом умудрился в них не попасть. Примечательно, что до этого Сантандер забил за Копенгаген 34 мяча в 74-х матчах.

Несмотря на этот промах Сантандера, Копенгаген одержал победу над Ольборгом со счетом 2:1. На данный момент Копенгаген идет только на четвертом месте чемпионской группы чемпионата Дании, отставая от Брондбю на 19 очков.

Ранее в матче чемпионата Германии против Штутгарта украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка умудрился с нескольких метров не попасть в пустые ворота.