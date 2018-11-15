В чемпионате Англии по футболу ввели видеоповторы

Клубы английской Премьер-лиги поддержали введение в матчах чемпионата системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Как сообщает AP, видеоповторы начнут использоваться в матчах Премьер-лиги со следующего сезона.

В сентябре этого года система тестировалась на матчах Премьер-лиги. Перед стартом сезона ее уже ввели в матчах Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Три европейских топ-чемпионата уже используют VAR. С прошлого сезона система начала применяться в матчах немецкой Бундеслиги и итальянской Серии А, в этом году появилась в испанской Ла Лиге.

Накануне английская Премьер-лига объявила о смене руководителя. Ричард Скадэмор, который возглавлял лигу с 1999 года, покинет свой пост в конце этого года, а его место займет бывший президент Animal Planet Сюзанна Диннэйдж.

Также сообщалось, что в Премьер-лиге может появиться лимит на легионеров. Такую инициативу спровоцировал выход Великобритании из Европейского союза - Brexit