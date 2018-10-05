В Баварии вызрело недовольство новым главным тренером - СМИ

Игроки Баварии недовольны методами работы нового главного тренера Нико Ковача, сообщает SportBild.
По информации источника, после одной из тренировок один из лидеров команды Хамес Родригес в отсутствии тренера выдал перед партнерами фразу "Здесь ему не Франкфурт", намекая на работу Ковача в Айнтрахте в прошлом сезоне.
Также игроки Баварии недовольны тем, что наставник общается со своими помощниками братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором, боснийцем Хасаном Салихамиджичем на хорватском языке даже в пристутствии самих футболистов.
Кроме того, игроки Баварии очень расстроены из-за постоянной ротации в составе даже после проведения хороших матчей.
Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов Бавария не смогла обыграть амстердамский Аякс, а в чемпионате Германии упустила первое место в турнирной таблице.
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