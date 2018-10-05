05 октября 2018, пятница

В Баварии вызрело недовольство новым главным тренером - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Баварии зреет оппозиция против Нико Ковача

В Баварии зреет оппозиция против Нико Ковача

Игроки Баварии недовольны методами работы нового главного тренера Нико Ковача, сообщает SportBild.

По информации источника, после одной из тренировок один из лидеров команды Хамес Родригес в отсутствии тренера выдал перед партнерами фразу "Здесь ему не Франкфурт", намекая на работу Ковача в Айнтрахте в прошлом сезоне.

Также игроки Баварии недовольны тем, что наставник общается со своими помощниками братом Робертом Ковачем и тренером вратарей Тони Тапаловичем, а также со спортивным директором, боснийцем Хасаном Салихамиджичем на хорватском языке даже в пристутствии самих футболистов.

Кроме того, игроки Баварии очень расстроены из-за постоянной ротации в составе даже после проведения хороших матчей.

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов Бавария не смогла обыграть амстердамский Аякс, а в чемпионате Германии упустила первое место в турнирной таблице.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове