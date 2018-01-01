В Аргентине собака спасла футбольную команду от гола после ошибки вратаря - видео Сегодня, 16:40 230 Цей матеріал також доступний українською Собака помогла Хувентуду Унида выиграть со счетом 3:0 Фото: скриншот видео

В матче третьего аргентинского дивизиона Хувентуд Унида - Дефенсорес де Бельграно собака парировала мяч, который шел в ворота после ошибки голкипера хозяев поля Лукаса де Леона.

При счете 1:0 вратарь Хувентуда неосмотрительно выбивал снаряд из рук, поэтому угодил в соперника, от которого сфера отскочила в направлении рамки.

Но внезапно путь мячу в ворота преградила выбегшая на поле собака, которая тем самым спасла хозяев поля от верного гола.

Курьезный эпизод позволил Хувентуду не только избежать потери преимущества в счете, но и собраться с силами для того, чтобы его увеличить и одержать итоговую победу с результатом 3:0.

Ранее товарищеский матч между болгарским Ботевым и кипрским АЕЛом был сорван, когда на футбольное поле ворвалась корова. Животное вошло на территорию стадиона через дырку в ограждении, но довольно быстро обнаружило, что ничего питательного на поле не найдет и попыталось выйти, однако второго отверстия в сетке найти не смогло.

Примечательно, что спустя некоторое время компанию корове на поле составила собака, которая, как выяснилось, вместе с пастухом присматривала за стадом парнокопытных неподалеку.

НВ