В антидопинговом центре Украины сообщили о неосознанном употреблении допинга капитаном Шахтера

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) Ярослав Кручек заявил, что капитан Шахтера Дарио Срна неосознанно принимал запрещенный препарат, из-за чего получил дисквалификацию.

В комментарии программе Великий Футбол Кручек заявил, что допинг-проба, которая была взята во внесоревновательный период, выявила, что у хорватского футболиста не был увеличен тестостерон, сообщает Динамомания.

"Если ее берут в субботу или воскресенье, то это соревновательный период, если в понедельник или вторник - нет. Было установлено, что спортсмен принимал препарат, не осознавая того, что он запрещен", - отметил замдиректора НАДЦУ.

Кручек не думает, что доктора Шахтера имеют к этому отношению, поскольку ему известно, что Срна консультировался с другими врачами для комплексной поддержки организма, который подвергается большим нагрузкам. Вместе с тем, нельзя сказать, что игрок совсем не виноват, заявил функционер.

"Было установлено, что футболист не принимал препарат целенаправленно. Плюс признание спортсмена - важный фактор. Если он все отрицает, то нет никаких оснований для смягчающих санкций. Спотсмен собрал всю документацию и объяснил, каким образом этот препарат попал в его организм", - подчеркнул замдиректора НАДЦУ.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство оставило в силе дисквалификацию в 17 месяцев для капитана Шахтера от Национального антидопингового центра Украины за использование запрещенных веществ. Согласно решению НАДЦУ, Срна сможет вернуться на поле после дисквалификации 22 августа 2018 года. Организация постановила, что в пробе хорватского футболиста были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.