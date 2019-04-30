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В Англии арестовали двух человек за публикацию фото тела погибшего в авиакатастрофе футболиста

Сегодня, 18:51
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В Англии арестовали двух человек за публикацию фото тела погибшего в авиакатастрофе футболиста - фото

Английская Премьер-лига

Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем

В Англии арестовали двух человек, которые опубликовали в Twitter фото тела футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе.

Как сообщает BBC, 48-летняя женщина и 63-летний мужчина подозреваются в краже посмертного фото Салы с компьютера работников морга.

Расследование шло с 13 февраля, когда снимки тела погибшего Эмилиано Салы появились в Twitter.

В то же время в полиции заявили, что у них отсутствуют доказательства о вторжении в морг и о причастности его работников к правонарушению.

Полиция также призвала не обнародовать фото, которые могут травмировать семью и близких погибшего футболиста.

21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Обломки самолета удалось найти только 3 февраля. Спасатели смогли обнаружить тело погибшего футболиста, а вот тело пилота так и не нашли.

Впоследствии BBC сообщала, что пилот Дэвид Ибботсон, который управлял самолетом разбившегося над Ла-Маншем самолетом с аргентинским футболистом Эмилиано Салой на борту, не имел права летать в темное время суток, так как был дальтоником.

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