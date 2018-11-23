Усик начал работать с новым тренером

Усик готовился к бою против Белью с новым тренером

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о том, что начал сотрудничать с новым тренером Юрием Ткаченко.

В интервью каналу USYK17 в YouTube подтвердил, что к бою против Тони Белью его готовил Ткаченко, с которым он знаком еще со времен любителей.

"Он тренировал Дениса Беринчика. Плюс они очень хорошо общаются с Анатолием Ломаченко, он нам помогает, помогал во всех моих поединках. Помогал готовить на Гассиева, на Белью", - отметил Усик.

Вместе с тем, боксер заверил, что Анатолий Ломаченко продолжает оставаться одним из участников его тренировочного лагеря, участвуя в занятиях даже по WhatsUp.

Менеджер Усика Эгис Климас заявил, что украинца не стоит ждать на ринге минимум до апреля 2019 года, поскольку спортсмен нуждается в отдыхе.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере украинский абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.