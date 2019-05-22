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УПЛ: Шахтер и Динамо разошлись миром, Александрия оформила бронзу, Заря и Мариуполь вышли в Лигу Европы — видео

Вчера, 21:56
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УПЛ: Шахтер и Динамо разошлись миром, Александрия оформила бронзу, Заря и Мариуполь вышли в Лигу Европы — видео - фото

ФК Динамо

Цыганков открыл счет в матче Шахтер — Динамо

В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги состоялись три поединка в верхней шестерке.

Игра уже ставшего чемпионом Шахтера и Динамо проходила без явного преимущества какой-то из команд, и уже на исходе получаса игры Виктор Цыганков едва не вывел гостей вперед, но промахнулся.

Тем не менее, в концовке тайма он добился своего, когда его сбили в штрафной соперника, а сам полузащитник точно исполнил 11-метровый удар.

В добавленное к первому тайму время Динамо осталось в меньшинстве после удаления за второе предупреждение Артема Шабанова, и это помогло Шахтеру сравнять счет после комбинации с участием Алана Патрика, Кайоде и Тете.

Численный перевес хозяев держался до 63-й минуте, на которой удаление за вторую желтую карточку получил Давид Хочолава. В оставшееся время каждая из команд могла вырвать победу, но тех же Цыганкова и Тете подвела точность — 1:1.

В других матчах Заря и Мариуполь оформили путевку в Лигу Европы благодаря ничьим против Львова (0:0) на выезде и Александрии (1:1) дома соответственно. Последняя оформила бронзовые награды и место в групповом этапе Лиги Европы по итогам сезона.

Шахтер — Динамо 1:1

Голы: Тете, 50 — Цыганков, 37

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио — Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) — Кайоде

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Беседин (Шапаренко, 65)

Предупреждены: Хочолава, Патрик, Фернандо, Тете, Дентиньо — Цыганков, Шепелев, Шабанов, Андриевский, Шапаренко, Сидклей.

Удалены: Шабанов — Хочолава

Видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо

Мариуполь — Александрия 1:1

Голы: Пихаленок, 29 — Запорожан, 45 (с пенальти)

Видео голов и обзор матча Мариуполь — Александрия

Львов — Заря 0:0

Видео матча Львов — Заря

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

Накануне во второй шестерке Ворскла одолела Десну 1:0, Черноморец — Карпаты со счетом 3:1, а Арсенал и Олимпик разошлись миром — 1:1.

НВ

Теги:   ФК Мариуполь ФК Александрия ФК Львов ФК Заря Заря (Луганск) ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Премьер-лига Украины Футбол

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