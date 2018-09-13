Умный стадион. Шахтер взялся за развитие стартапов в Украине

Сегодня, 13 сентября, в Киеве состоялась презентация, посвященная старту сотрудничества Шахтера с HYPE Sports Innovation - компанией, которая управляет сетью акселераторов, проводит мероприятия по федерациями и брендами, знакомя их с тысячами спортивных стартапов.

В рамках партнерства Шахтера и HYPE Sports Innovation в Украине пройдет первая программа SPIN-акселератора, сфокусированная на развитии инноваций в спорте и максимизации потенциала украинских стартапов в сфере спортивных технологий, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

SPIN-акселератор Шахтера приглашает к участию украинские стартапы с инновационными решениями в области спорта в различных сферах: привлечение болельщиков, спортивная аналитика, технологии биометрического спортивного анализа, работа с Big Data, развитие темы "умного стадиона" и прочее.

"Для нас большая честь быть партнером Шахтера, команды с такими впечатляющими достижениями на национальном и европейском уровнях. Мы знаем, через что пришлось пройти клубу в последние годы. Многие компании в подобной ситуации уже бы опустили голову. Сейчас мы наблюдаем отличный пример лидерства, ведь только лидер в этой ситуации способен развиваться и думать о будущем. С нетерпением ждем историй успеха в результате программы партнерства с Шахтером", - заявил основатель и президент HYPE Sports Innovation Амир Раве.

Сообщается, что совместно с компанией HYPE будут отобраны 10 стартапов, в течение четырех месяцев команды этих проектов пройдут обучение в менторов всемирно известных брендов Nike, Reebook, УЕФА, Adidas и других. Победители получат возможность стать партнером Шахтера.