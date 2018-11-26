Умер легендарный экс-капитан Динамо

Каневский (справа) был капитаном Динамо в первом для клуба чемпионском сезоне 1961 года

Ушел из жизни легендарный капитан Динамо второй половины 1950-х - первой половины 1960-х годов Виктор Каневский.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, экс-футболист умер в возрасте 82 лет 25 ноября в США, куда переехал в 1987 году.

Коренной киевлянин, Каневский был капитаном Динамо, которое первым среди немосковских команд выиграло чемпионат СССР в 1961-м году. Это также был первый чемпионский титул клуба в Советском Союзе.

Нападающий выступал за украинский гранд в 1955-1964 годах. На его счету 207 матчей в первенстве и Кубке СССР. В его активе 85 забитых мячей. Первым среди киевлян выступал за советскую сборную на чемпионате мира 1962 года.

После завершения карьеры работал тренером в запорожском Металлурге, харьковском Авангарде (позже - Металлист), Буковине, Пахтакоре, Днепре, ирпеньском Динамо, Таврии и юношеской сборной УССР.

16 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-игрок и тренер киевского Динамо Олег Базилевич.