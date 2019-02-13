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Умер легендарный футболист Динамо

Вчера, 22:31
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ФК Динамо

Хмельницкий в составе Динамо четырежды становился чемпионом СССР

Сегодня, 13 февраля, на 76-м году жизни перестало биться сердце легендарного футболиста Динамо Виталия Хмельницкого.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо. Виталий Хмельницкий был одним из лучших игроков своего поколения, проведя с 1965 по 1972 год более 200 матчей.

В составе Динамо Хмельницкий четырежды становился чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

В 1962-1964 годах Хмельницкий выступал за донецкий Шахтер.

После завершения футбольной карьеры Хмельницкий работал детским тренером в Динамо, а также в селекции клуба.

Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.

Теги:   Спорт Смерть Футбол ФК Динамо (Киев)

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