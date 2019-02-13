Умер легендарный футболист Динамо Вчера, 22:31 1415 Цей матеріал також доступний українською ФК Динамо Хмельницкий в составе Динамо четырежды становился чемпионом СССР ФК Динамо

Сегодня, 13 февраля, на 76-м году жизни перестало биться сердце легендарного футболиста Динамо Виталия Хмельницкого.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо. Виталий Хмельницкий был одним из лучших игроков своего поколения, проведя с 1965 по 1972 год более 200 матчей.

В составе Динамо Хмельницкий четырежды становился чемпионом СССР и один раз - обладателем Кубка СССР.

В 1962-1964 годах Хмельницкий выступал за донецкий Шахтер.

После завершения футбольной карьеры Хмельницкий работал детским тренером в Динамо, а также в селекции клуба.

Ранее скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.

