Умер известный украинский спортивный комментатор Вчера, 17:32 1699 Цей матеріал також доступний українською Фото из соцсетей У Дерепы оторвался тромб Фото из соцсетей

Скончался украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа.



Как сообщает Футбол 24, об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Валентин Щербачев, Дерепа умер 26 января. У него оторвался тромб.

Будущий комментатор родился в 1955-м году. В 1980-2000-х годах освещал спортивные события на украинском телевидении.

Похоронят Дерепу 29 января.

На прошлой неделе в возрасте 47 лет скончался один из лучших игроков в истории украинского баскетбола Александр Окунский.

В октябре 2018 года на 45-м году жизни скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк, который кроме Украины выступал в чемпионатах Литвы, Испании, Греции и России.

