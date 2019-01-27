Умер известный украинский спортивный комментатор
Скончался украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа.
Как сообщает Футбол 24, об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Валентин Щербачев, Дерепа умер 26 января. У него оторвался тромб.
Будущий комментатор родился в 1955-м году. В 1980-2000-х годах освещал спортивные события на украинском телевидении.
Похоронят Дерепу 29 января.
На прошлой неделе в возрасте 47 лет скончался один из лучших игроков в истории украинского баскетбола Александр Окунский.
В октябре 2018 года на 45-м году жизни скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк, который кроме Украины выступал в чемпионатах Литвы, Испании, Греции и России.