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Умер известный украинский спортивный комментатор

Вчера, 17:32
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Фото из соцсетей

У Дерепы оторвался тромб

Скончался украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа.

Как сообщает Футбол 24, об этом на своей странице в Facebook рассказал журналист Валентин Щербачев, Дерепа умер 26 января. У него оторвался тромб.

Будущий комментатор родился в 1955-м году. В 1980-2000-х годах освещал спортивные события на украинском телевидении.

Похоронят Дерепу 29 января.

На прошлой неделе в возрасте 47 лет скончался один из лучших игроков в истории украинского баскетбола Александр Окунский.

В октябре 2018 года на 45-м году жизни скончался легендарный украинский баскетболист Григорий Хижняк, который кроме Украины выступал в чемпионатах Литвы, Испании, Греции и России.

Теги:   Смерть Телевидение Комментатор Футбол

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