29 ноября 2018, четверг

Умер еще один легендарный экс-игрок Динамо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
9 ноября Матвиенко исполнилось 70 лет
Фото: ФК Динамо

9 ноября Матвиенко исполнилось 70 лет

Скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, ветеран команды ушел из жизни в возрасте 70 лет. 9 ноября экс-футболист отмечал свой юбилей.

Матвиенко выступал за украинский гранд в 1970-1977 годах. За это время он выиграл четыре титула чемпиона СССР, Кубок СССР, европейский Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

На днях ушел из жизни легендарный капитан Динамо второй половины 1950-х - первой половины 1960-х годов Виктор Каневский. 

Нападающий был капитаном Динамо, которое первым среди немосковских команд выиграло чемпионат СССР в 1961-м году. Это также был первый чемпионский титул клуба в Советском Союзе.

16 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-игрок и тренер киевского Динамо Олег Базилевич.

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Подписаться на журнал
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове