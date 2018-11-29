Умер еще один легендарный экс-игрок Динамо

Скончался легендарный бывший защитник Динамо 1970-х годов Виктор Матвиенко.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, ветеран команды ушел из жизни в возрасте 70 лет. 9 ноября экс-футболист отмечал свой юбилей.

Матвиенко выступал за украинский гранд в 1970-1977 годах. За это время он выиграл четыре титула чемпиона СССР, Кубок СССР, европейский Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

На днях ушел из жизни легендарный капитан Динамо второй половины 1950-х - первой половины 1960-х годов Виктор Каневский.

Нападающий был капитаном Динамо, которое первым среди немосковских команд выиграло чемпионат СССР в 1961-м году. Это также был первый чемпионский титул клуба в Советском Союзе.

16 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-игрок и тренер киевского Динамо Олег Базилевич.