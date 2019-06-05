Умер экс-президент УЕФА
Умер бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА Нильс Леннар Юханссон.
Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции, Юханссон умер во сне после непродолжительной болезни.
Юханссон занимал должность главы УЕФА с 1990 по 2007 годы.
В период президентства Юханссона была проведена важнейшая реформа еврокубков: вместо Кубка европейских чемпионов появилась Лига чемпионов.
Также был упразднен Кубок Кубков.
Кроме того, под его руководством вступило в силу правило Босмана, по которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросюза.
Именем Юханссона назван главный трофей Юношеской лиги УЕФА.