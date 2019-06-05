Умер экс-президент УЕФА 5 июня, 12:17 Цей матеріал також доступний українською svenskfotboll. se Нильс Леннар Юханссон svenskfotboll. se

Умер бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА Нильс Леннар Юханссон.

Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции, Юханссон умер во сне после непродолжительной болезни.



Юханссон занимал должность главы УЕФА с 1990 по 2007 годы.

В период президентства Юханссона была проведена важнейшая реформа еврокубков: вместо Кубка европейских чемпионов появилась Лига чемпионов.

Также был упразднен Кубок Кубков.

Кроме того, под его руководством вступило в силу правило Босмана, по которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросюза.



Именем Юханссона назван главный трофей Юношеской лиги УЕФА.