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Умер экс-президент УЕФА

5 июня, 12:17
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Умер экс-президент УЕФА - фото

svenskfotboll. se

Нильс Леннар Юханссон

Умер бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА Нильс Леннар Юханссон.

Как сообщил официальный сайт Федерации футбола Швеции, Юханссон умер во сне после непродолжительной болезни.

Юханссон занимал должность главы УЕФА с 1990 по 2007 годы.

В период президентства Юханссона была проведена важнейшая реформа еврокубков: вместо Кубка европейских чемпионов появилась Лига чемпионов.

Также был упразднен Кубок Кубков.

Кроме того, под его руководством вступило в силу правило Босмана, по которому был отменен лимит на легионеров из стран ЕС внутри Евросюза.

Именем Юханссона назван главный трофей Юношеской лиги УЕФА.

Теги:   УЕФА

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