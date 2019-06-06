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Умер бывший футболист Динамо после года бомжеваний в Малайзии — СМИ

Вчера, 15:18
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Умер бывший футболист Динамо после года бомжеваний в Малайзии — СМИ - фото

Анна Старикова

Деркач умер в Харькове

Бывший футболист Динамо Борис Деркач скончался в возрасте 55 лет после года бомжеваний в Малайзии, сообщает Фокус.

Помимо столичного клуба, экс-игрок также выступал за киевский ЦСКА и Металлист. В 1990 году стал чемпионом СССР и дважды (1988 и 1990) завоевал кубок СССР.

Как отмечает медиа, в 1990-е годы Деркач был активным участником организованной преступной группировки в Венгрии и получил длительный тюремный срок. Пытался бежать из заключения, находясь под следствием.

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Бывший футболист оказался на свободе в 2005-м году, после чего работал скаутом в Металлисте, женился и стал отцом двух детей. По информации издания, позже потерял работу, а также семью из-за пристрастия с алкоголю и азартным играм.

После нескольких лет в Камбодже и Малайзии стал бомжом, а весной был госпитализирован в тяжелом состоянии. Малайские врачи спасли Деркачу жизнь, а 30 апреля благодаря усилиям МИД Украины его удалось вернуть на родину.

Как утверждает медиа, экс-спортсмен отказался по неизвестным причинам от помощи Металлиста и Харьковской ОГА. Проживал в квартире у знакомых, скончался в мае.

1 июня бывший игрок мадридского Реала, лондонского Арсенала, Севильи и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе.

Теги:   Смерть Металлист (Харьков) ФК Динамо (Киев) Футбол

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