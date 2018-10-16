Умер бывший легендарный тренер Динамо Олег Базилевич

Сегодня, 16 октября, на 81-м году жизни скончался экс-игрок и тренер киевского Динамо Олег Базилевич.
Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
В качестве игрока Базилевич дважды становился чемпионом СССР в составе Динамо. Также он выступал за Шахтер и Черноморец. Тренером киевского клуба он работал в штабе Валерия Лобановского, дважды выиграв чемпионат СССР, а также завоевав Кубок обладателей кубков в 1975 году.
Позже Базилевич тренировал Зарю, Шахтер, сборную Украины, Славию, олимпийские сборные Болгарии и Кувейта.
Напомним, в прошлом году в возрасте 57 лет умер знаменитый вратарь Шахтера и Динамо Виктор Чанов.
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