Украинцы купили более 2 тыс. билетов на матчи ЧМ-2018 и подали заявки на более 30 тысяч

2087 билетов были куплены болельщиками из Украины на ЧМ-2018 в России

Украинцы купили более двух тысяч билетов на чемпионат мира-2018 по футболу, который состоится в России, а также подали более 30 тысяч заявок на билеты.

Как сообщает Футбол 24 со ссылкой на пресс-службу Международной федерации футбола (ФИФА), 2087 билетов были куплены болельщиками из Украины во время первого этапа их продажи в период с 14 сентября по 28 ноября 2017 года.

Более 30 725 заявок было подано из Украины во время второго этапа продажи документов, который начался 5 декабря 2017 года и закончился 31 января 2018 года.

Вместе с тем, в ФИФА не рассказали, из каких именно регионов Украины были поданы заявки на покупку билетов, поэтому неизвестно, есть ли среди них заявки от жителей незаконно аннексированного Россией Крыма, а также оккупированых районов Донбасса.

На 31 января 2018 года болельщики со всего мира подали заявок на свыше 4,9 миллиона билетов мундиаля. Из них в 51 проценте случаев заявки подавали российские фанаты.

Ранее сообщалось, что ФИФА заблокировала покупку билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в РФ, жителям незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.