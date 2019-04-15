Украинского тренера пожизненно отстранят от футбола за договорные матчи - журналист 15 апреля, 16:42 996 Цей матеріал також доступний українською ФК Мариуполь Севидов будет отлучен от футбола - журналист ФК Мариуполь

Украинский тренер Александр Севидов в ближайшее время будет пожизнено отстранен от футбола, сообщил ведущий программы Великий футбол Александр Денисов.



В эфире телеканала Футбол 1 он заявил, что в рамках нескольких, не связанных между собой расследований по договорным матчам, наряду с президентом ФК Сум Ростиславом Козаром тот будет отлучен от игры.

Глава комитета по этике и честной игре Федерации футбола Украины Франческо Баранка отметил, что ФК Сумы занимались двумя видами матч-фиксинга – подкупом арбитров или соперника.

"Но когда не платили арбитрам и уступали, то играли против себя на контору. Делали деньги на этом. То есть, зарабатывали и на своих победах, и на своих поражениях", - уточнил функционер.

По его словам, ставки по Сумам делали и в Украине, и заграницей, но в большинстве случаев - на азиатских букмекерских рынках. Баранка также указал на то, что сейчас Севидов возглавляет болгарскую Верею, а владелец клуба Эрик Мао – "король договорных матчей".

"Конечно, я не могу в этом обвинять непосредственно Севидова, но Верея является частью нечистых схем", - резюмировал итальянец.

Ранее Севидов возглавлял Металлург-2 Донецк, Металлург Донецк, Сталь Каменское, Гелиос, Зимбру, Крымтеплицу, Говерлу, Карпаты, Металлист, Мариуполь.

Ранее ведущий шоу ТаТоТаке Константин Андриюк рассказал, что на видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей, опубликованном полицией, упоминаются арбитры Первой лиги Виталий Арановский и Дмитрий Денисюк, инспектор Первой лиги и чемпионата среди игроков до 19 лет Юрий Буренко.

Также, по его словам, речь идет об ассистенте Первой лиги Юрие Вишневском, ассистенте Второй лиги Дмитрие Смиляке, игроке Балкан Александре Райчеве и экс-футболисте нескольких клубов Первой лиги Владимире Козленко.