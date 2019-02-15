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Украинский защитник Зари стал игроком хорватского клуба

Вчера, 22:13
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ФК Хайдук

Контракт рассчитан на 3,5 года

Защитник Зари Александр Сваток перешел в хорватский Хайдук.

Украинский футболист успешно прошел медосмотр и подписал с Хайдуком контракт на 3,5 года, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

"Я очень рад стать игроком Хайдука. Это клуб с богатой историей и большими амбициями. У меня было несколько вариантов от других клубов, но получив предложение от Хайдука, я быстро принял решение", - прокомментировал переход Сваток.

Сваток перешел в Зарю в июле 2017 года. За это время игрок сыграл за луганскую команду 53 матча, забив два гола.

Ранее один из лидеров луганской Зари Игорь Харатин стал игроком венгерского Ференцвароша, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

Теги:   Футбол Трансферы Заря (Луганск)

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