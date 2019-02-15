Украинский защитник Зари стал игроком хорватского клуба Вчера, 22:13 139 Цей матеріал також доступний українською ФК Хайдук Контракт рассчитан на 3,5 года ФК Хайдук

Защитник Зари Александр Сваток перешел в хорватский Хайдук.

Украинский футболист успешно прошел медосмотр и подписал с Хайдуком контракт на 3,5 года, сообщает официальный сайт хорватского клуба.

"Я очень рад стать игроком Хайдука. Это клуб с богатой историей и большими амбициями. У меня было несколько вариантов от других клубов, но получив предложение от Хайдука, я быстро принял решение", - прокомментировал переход Сваток.

Сваток перешел в Зарю в июле 2017 года. За это время игрок сыграл за луганскую команду 53 матча, забив два гола.

Ранее один из лидеров луганской Зари Игорь Харатин стал игроком венгерского Ференцвароша, который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров.

