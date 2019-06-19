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Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб

Сегодня, 14:17
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Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб - фото

ФК Динамо Москва

Ордец заключил с московским Динамо контракт на три года

Украинский защитник Шахтера Иван Ордец стал игроком московского Динамо.

Как сообщает официальный сайт российского клуба, 26-летний футболист заключил соглашение на три сезона — до лета 2022-го года.

Комментируя свой переход, Ордец заявил, что до перехода слышал о Динамо только хорошее, ведь это одна из самых титулованных команд РФ.

По информации Tribuna.com, защитник получил зарплату в один миллион евро в год без учета бонусов. Трансфер состоялся бесплатно, поскольку контракт игрока с Шахтером закончился.

Всю взрослую карьеру Ордец провел в донецком клубе. По данным того же портала, там его оклад составлял не больше 400 тыс. евро. Футболист провел 12 матчей и забил один мяч за сборную Украины.

Сообщалось, что Шахтер рискует потерять защитника из-за проблем в переговорах о продлении контракта.

Теги:   Трансферы Динамо Москва ФК Шахтер Футбол

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