Украинский тренер стал кандидатом на пост наставника турецкого гранда - СМИ
Турецкий Бешикташ рассматривает украинского наставника Ференцвароша Сергея Реброва в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает beIN SPORTS.
Клуб из Стамбула начал поиск нового главного тренера, поскольку у тепершнего наставника Шенола Гюнеша заканчивается контракт в конце сезона.
Сообщается, что Бешикташ рассматривает кандидатуру Сергея Реброва и помощника Гюнеша - испанца Гути, известного по выступлениям за мадридский Реал в качестве игрока.
Интересно, что в прошлом Сергей Ребров играл за стамбульский Фенербахче - принципиального соперника Бешикташа.
За два тура до конца чемпионата Турции Бешикташ идет на третьем месте и отстает от лидера Галатасарая на четыре очка.
Сергей Ребров возглавил Ференцварош в конце августа 2018 года.
Ранее Ференцварош под руководством украинца 30-й раз в истории стал чемпионом Венгрии.