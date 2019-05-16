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Украинский тренер стал кандидатом на пост наставника турецкого гранда - СМИ

Сегодня, 20:14
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Украинский тренер стал кандидатом на пост наставника турецкого гранда - СМИ - фото

ФК Ференцварош

Ребров возглавил Ференцварош летом 2018 года

Турецкий Бешикташ рассматривает украинского наставника Ференцвароша Сергея Реброва в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает beIN SPORTS.

Клуб из Стамбула начал поиск нового главного тренера, поскольку у тепершнего наставника Шенола Гюнеша заканчивается контракт в конце сезона.

Сообщается, что Бешикташ рассматривает кандидатуру Сергея Реброва и помощника Гюнеша - испанца Гути, известного по выступлениям за мадридский Реал в качестве игрока.

Интересно, что в прошлом Сергей Ребров играл за стамбульский Фенербахче - принципиального соперника Бешикташа.

За два тура до конца чемпионата Турции Бешикташ идет на третьем месте и отстает от лидера Галатасарая на четыре очка.

Сергей Ребров возглавил Ференцварош в конце августа 2018 года.

Ранее Ференцварош под руководством украинца 30-й раз в истории стал чемпионом Венгрии.

Теги:   Футбол Бешикташ Сергей Ребров

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