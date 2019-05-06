Украинский полузащитник помог греческому клубу провести чемпионат страны без поражений - видео
Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов забил мяч в матче против Яннины, чем помог своему клубу провести весь сезон греческой Суперлиги без поражений.
При счете 1:0 в пользу своей команды футболист вышел на замену на 79-й минуте и стал автором гола спустя минуту после появления на поле.
28-летний полузащитник отозвался на подачу со штрафного и, опередив оппонента, результативным ударом головой замкнул передачу партнера.
Тем самым Шахов отличился уже в пятом поединке за ПАОК, который выиграл у Яннины со счетом 2:0. Также в активе украинца в этом сезоне одна результативная передача.
Клуб из Салоник лишь в четырех матчах сыграл вничью и победил в 26-ти, избежав поражений. Подобное удавалось лишь Панатинаикосу в сезоне 1963/1964 годах.
Ранее благодаря двум голам украинского полузащитника Евгения Шахова ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.