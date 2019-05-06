Украинский полузащитник помог греческому клубу провести чемпионат страны без поражений - видео Вчера, 18:32 1239 Цей матеріал також доступний українською ФК ПАОК via Facebook Шахов забил мяч спустя минуту после своего выхода на замену ФК ПАОК via Facebook

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов забил мяч в матче против Яннины, чем помог своему клубу провести весь сезон греческой Суперлиги без поражений.



При счете 1:0 в пользу своей команды футболист вышел на замену на 79-й минуте и стал автором гола спустя минуту после появления на поле.

28-летний полузащитник отозвался на подачу со штрафного и, опередив оппонента, результативным ударом головой замкнул передачу партнера.

Тем самым Шахов отличился уже в пятом поединке за ПАОК, который выиграл у Яннины со счетом 2:0. Также в активе украинца в этом сезоне одна результативная передача.

Клуб из Салоник лишь в четырех матчах сыграл вничью и победил в 26-ти, избежав поражений. Подобное удавалось лишь Панатинаикосу в сезоне 1963/1964 годах.

Ранее благодаря двум голам украинского полузащитника Евгения Шахова ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

