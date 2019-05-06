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Украинский полузащитник помог греческому клубу провести чемпионат страны без поражений - видео

Вчера, 18:32
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Украинский полузащитник помог греческому клубу провести чемпионат страны без поражений - видео - фото

ФК ПАОК via Facebook

Шахов забил мяч спустя минуту после своего выхода на замену

Украинский полузащитник ПАОКа Евгений Шахов забил мяч в матче против Яннины, чем помог своему клубу провести весь сезон греческой Суперлиги без поражений.

При счете 1:0 в пользу своей команды футболист вышел на замену на 79-й минуте и стал автором гола спустя минуту после появления на поле.

28-летний полузащитник отозвался на подачу со штрафного и, опередив оппонента, результативным ударом головой замкнул передачу партнера.

Тем самым Шахов отличился уже в пятом поединке за ПАОК, который выиграл у Яннины со счетом 2:0. Также в активе украинца в этом сезоне одна результативная передача.

Клуб из Салоник лишь в четырех матчах сыграл вничью и победил в 26-ти, избежав поражений. Подобное удавалось лишь Панатинаикосу в сезоне 1963/1964 годах. 

Ранее благодаря двум голам украинского полузащитника Евгения Шахова ПАОК победил Левадиакос и впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Теги:   Греция Футбол

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