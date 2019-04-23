Украинский полузащитник отличился голевой передачей в матче против турецкого гранда - видео Сегодня, 03:44 18 Цей матеріал також доступний українською ФК Сивасспор Рыбалка (слева) и Вида отметились результативными действиями в матче ФК Сивасспор

Украинский полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка сделал голевую передачу в поединке турецкой Суперлиги против Бешикташа.



При счете 0:1 в пользу соперника Рыбалка отправил в прорыв Фуссени Диабате по ходу контратаки, в результате которой тот восстановил равновесие.

Примечательно, что Бешикташ вперед вывел экс-одноклубник украинского игрока по Динамо Домагой Вида, который сыграл на добивании.

В итоге турецкий гранд выиграл матч благодаря точному удару Бурака Йылмаза на 87-й минуте. Рыбалка вышел в основном составе и ушел на замену за три минуты до второго гола соперника.

По итогам 29-ти туров Сивасспор занимает 13-ю позицию с 35 очками в активе. От зоны вылета команду отделяют семь очков.

В июле 2018 года Рыбалка подписал полноценный контракт с турецким клубом. Трудовой договор рассчитан на три сезона - до лета 2021 года.

