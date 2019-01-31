Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео Сегодня, 15:15 2250 Цей матеріал також доступний українською ФК Гент Безус принес успех Генту ФК Гент

Украинский полузащитник Гента Роман Безус в драматичном полуфинале Кубке Бельгии своим голом перевел игру в дополнительное время, после чего реализовал победный пенальти.



Соперником Гента был Остенде, который на исходе первого получаса матча вел 2:0 благодаря голам Тома де Суттера и Фешна Джуниора Сакала, и только на 84-й минуте Александр Серлот свел отставание гостей к минимуму.

На заключительном обороте секундной стрелки в дело вмешался украинец, отличившись ударом головой на добивании после подачи углового, и тем самым восстановил равновесие - 2:2.

Дополнительное время не принесло голевое преимущество ни одной из сторон, поэтому пришлось пробивать серию пенальти. Ее со счетом 4:3 выиграл Гент, а Безус реализовал победный удар.

Помимо полузащитника в основном составе гостей сыграли еще двое его соотечественников. Игорь Пластун был заменен на 38-й минуте, а Роман Яремчук провел полный матч.

В финале Кубка Бельгии 1 мая Гент сыграет против Мехелена.

Неделю назад Гент объявил о подписании из Сент-Трюйдена полузащитника Романа Безуса, который стал третьим украинцем в составе команды.