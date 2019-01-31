Илья Кенигштейн
Уважаемые кандидаты, у нас с вами проблемы
Иван Яковина
Война за цивилизацию. Как Европа уничтожается изнутри
Ирина Бекешкина
Что объединяет и разъединяет украинцев?
Александр Пасхавер
Наша политическая нестабильность

Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео

Сегодня, 15:15
2250
Цей матеріал також доступний українською

ФК Гент

Безус принес успех Генту

Украинский полузащитник Гента Роман Безус в драматичном полуфинале Кубке Бельгии своим голом перевел игру в дополнительное время, после чего реализовал победный пенальти.

Соперником Гента был Остенде, который на исходе первого получаса матча вел 2:0 благодаря голам Тома де Суттера и Фешна Джуниора Сакала, и только на 84-й минуте Александр Серлот свел отставание гостей к минимуму.

На заключительном обороте секундной стрелки в дело вмешался украинец, отличившись ударом головой на добивании после подачи углового, и тем самым восстановил равновесие - 2:2.

Дополнительное время не принесло голевое преимущество ни одной из сторон, поэтому пришлось пробивать серию пенальти. Ее со счетом 4:3 выиграл Гент, а Безус реализовал победный удар.

Помимо полузащитника в основном составе гостей сыграли еще двое его соотечественников. Игорь Пластун был заменен на 38-й минуте, а Роман Яремчук провел полный матч.

В финале Кубка Бельгии 1 мая Гент сыграет против Мехелена.

Неделю назад Гент объявил о подписании из Сент-Трюйдена полузащитника Романа Безуса, который стал третьим украинцем в составе команды.

Теги:   ФК Гент Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

LOL

29 января, 16:53

article_img
"Пел" гимн - стадион плакал. В Сети шутят про Ракицкого и его переход в Зенит
9921
Футбол

Вчера, 01:30

article_img
Журналист узнал о позиции ФФУ насчет Ракицкого в сборной Украины после отъезда в Россию
2828
Футбол

Вчера, 22:08

article_img
Во Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом
2231

Главное

Геополитика

Вчера, 20:11

article_img
Сайдик о Минских соглашениях: убежден в их необходимости и безальтернативности
Геополитика

Сегодня, 06:35

article_img
В Венесуэле задержали семерых иностранных журналистов
Геополитика

Вчера, 22:47

article_img
Brexit: в Германии отрицают возможность пересмотра соглашения о выходе из ЕС

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 13:33

article_img
Зеленский и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос
События

Сегодня, 15:44

article_img
"Свалка, курилка, туалет". Почему в Украине бездомных выгоняют с вокзалов, и как на это реагируют правоохранители
Страны

Вчера, 17:04

article_img
Арест российского сенатора. Что известно о Рауфе Арашукове, которого обвиняют в нескольких убийствах и не только