Украинский нападающий стал претендентом на звание лучшего футболиста тура испанского чемпионата 14 мая, 22:24 893 Цей матеріал також доступний українською ФК Альбасете Роман Зозуля забил в этом сезоне Сегунды 10 голов ФК Альбасете

Украинский нападающий Альбасете Роман Зозуля претендует на звание лучшего игрока 38 тура второго испанского дивизиона (Сегунды).

Голосование за лучшего игрока проходит на официальном сайте Ла Лиги.

Зозуля попал в список претендентов благодаря двум голам и одной голевой передачи в матче против Райо Махадаонды.

Кроме украинского нападающего за звание лучшего игрока тура претендуют Альваро Хименес (Альмерия), Пеп Мас (Сарагоса), Мигель Сифуентес (Малага) и Альберто Эскаси Олива (Нумансия).

Альбасете занимает третье место в Сегунде и претендует на выход в Примеру, отставая от Гранады, которая идет на проходном втором месте, на три очка.

В этом сезоне Сегунды Зозуля забил 10 голов и отдал две голевые передачи.

В прошлом туре Сегунды украинский нападающий в матче против Райо Махадаонда отличился двумя голами и одной голевой передачей.