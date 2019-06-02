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Украинский квартет скрипачек сыграл гимн Лиги чемпионов в Мадриде

Сегодня, 14:24
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Украинский квартет скрипачек сыграл гимн Лиги чемпионов в Мадриде - фото

Мирослава Цибко / Facebook

Квартет Asturia с Imagine Dragons в Мадриде

Украинский квартет Asturia выступил в финале Лиги чемпионов, который состоялся 1 июня в испанском Мадриде.

Соответствующее видео выложила на своей странице виолончелистка Мирослава Цыбка. Вместе с ней в квартете играют Вера Валиева (скрипка), Екатерина Головко (скрипка), Елена Москаленко (альт).

«Захватывающий и невероятный момент!» — написала Мирослава.

Напомним, в ночь на 2 июня Ливерпуль победил в финале Лиги чемпионов в Мадриде лондонский Тоттенхэм со счетом 2:0 и стал победителем турнира.

После этого фанаты Ливерпуля заполнили улицы. Они пели и танцевали, кричали и веселились. Не обошлось и без горы выпивки и мусора, что также можно было наблюдать в прошлом году и в Киеве.

Теги:   Тоттенхэм ФК Ливерпуль Лига Чемпионов Мадрид

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