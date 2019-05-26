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Украинский голкипер признался о возвращении в Реал — СМИ

Сегодня, 14:48
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Украинский голкипер признался о возвращении в Реал — СМИ - фото

Андрей Лунин via Instagram

Лунин сыграл за Леганес 544 минуты в сезоне

Украинский голкипер Андрей Лунин признался, что летом вернется в мадридский Реал, сообщает AS.

По информации издания, об этом он рассказал партнерам по Леганесу, за который игрок выступает на правах аренды.

«Я вернусь в «Реал», — передает AS слова украинского голкипера партнерам по команде.

Сообщается, что Леганес хотел бы продолжить арендное соглашение Лунина, но Реал недоволен тем, что украинец сыграл за команду из пригорода Мадрида только 544 минуты за сезон.

Остается открытым вопрос, кто станет главным конкуретом украинца — первый номер Реала Тибо Куртуа или Люка Зидан — сын наставника «сливочных» Зинадин Зидана.

Сообщалось, что главный тренер Реала Зинедин Зидан планирует сделать своего сына Люка вторым голкипером в Реале вместо Андрея Лунина.

Перед этим Реал решил разорвать контракт с голкипером Кейлором Навасом.

Ранее СМИ также узнали, что Леганес намерен еще на сезон продлить аренду голкипера сборной Украины.

Теги:   Футбол Примера Чемпионат Испании ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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