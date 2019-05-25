Украинский футбольный клуб заподозрили в попытке подкупа соперника — СМИ Сегодня, 17:54 397 Цей матеріал також доступний українською ФК Волынь Волынь претендует на выход в УПЛ ФК Волынь

Волынь из Луцка, которая претендует на выход в украинскую Премьер-лигу, заподозрили в попытке повлиять на результат матча Первой лиги против Горняка-Спорт, сообщает Главком.

По информации издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Волынь собиралась предложить команде из Горишних Плавней 300 тысяч гривен за сдачу матча.

Сообщается, что правоохранители собираются провести соответствующие задержания нарушителей.

Волынь занимает третье место в Первой лиге и претендует на стыковые матчи за выход в Премьер-лигу. Соперниками луцкой команды в борьбе за переходные матчи с клубами, которые займут 10-е и 11-е места в высшем дивизионе, являются Колос из Коваливки и Металлист-1925 из Харькова. Перед последним туром в Первой лиге у трех клубов по 51 очку, и каждой из команд нужна победа.

В июне 2018 года полиция провела обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах. Под подозрением были организаторы матчей, бывшие и действующие игроки, а также футбольные функционеры.

Перед этим украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.

Позже Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей.