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Украинский футбольный клуб заподозрили в попытке подкупа соперника — СМИ

Сегодня, 17:54
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Украинский футбольный клуб заподозрили в попытке подкупа соперника — СМИ - фото

ФК Волынь

Волынь претендует на выход в УПЛ

Волынь из Луцка, которая претендует на выход в украинскую Премьер-лигу, заподозрили в попытке повлиять на результат матча Первой лиги против Горняка-Спорт, сообщает Главком.

По информации издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Волынь собиралась предложить команде из Горишних Плавней 300 тысяч гривен за сдачу матча.

Сообщается, что правоохранители собираются провести соответствующие задержания нарушителей.

Волынь занимает третье место в Первой лиге и претендует на стыковые матчи за выход в Премьер-лигу. Соперниками луцкой команды в борьбе за переходные матчи с клубами, которые займут 10-е и 11-е места в высшем дивизионе, являются Колос из Коваливки и Металлист-1925 из Харькова. Перед последним туром в Первой лиге у трех клубов по 51 очку, и каждой из команд нужна победа.

В июне 2018 года полиция провела обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах. Под подозрением были организаторы матчей, бывшие и действующие игроки, а также футбольные функционеры.

Перед этим украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.

Позже Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины обнародовал видео переписки и переговоров футбольных арбитров с организаторами договорных матчей.

Теги:   Премьер-лига Украины Футбол

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