Украинским голкипером заинтересовались клубы из Италии, Англии и Австрии

Зальцбург уже вышел на Зарю с конкретным предложением по трансферу

Украинский голкипер Зари Андрей Лунин привлек внимание различных клубов из Италии, Англии и Австрии.

Об этом сообщает zbirna.com.

Источник сообщает, что вратарем заинтересовались два неназванных клуба середины английской Премьер-лиги, а австрийский Зальцсбург уже даже сделал конкретное предложение Заре по трансферу голкипера.

Также сообщается, что недавно в Италии прошла встреча между украинской стороной и итальянскими скаутами одного ведущего клуба Серии А по поводу Лунина.

Предположительной суммой трансфера вратаря называют 5 млн евро - именно столько, по слухам, предлагал испанский Реал Сосьедад зимой.

В конце концов переход в Реал Сосьедад не состоялся, но причины не уточняются.