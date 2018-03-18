Украинским голкипером заинтересовались клубы из Италии, Англии и Австрии

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Зальцбург уже вышел на Зарю с конкретным предложением по трансферу

Зальцбург уже вышел на Зарю с конкретным предложением по трансферу

Украинский голкипер Зари Андрей Лунин привлек внимание различных клубов из Италии, Англии и Австрии.

Об этом сообщает zbirna.com.

Источник сообщает, что вратарем заинтересовались два неназванных клуба середины английской Премьер-лиги, а австрийский Зальцсбург уже даже сделал конкретное предложение Заре по трансферу голкипера. 

Также сообщается, что недавно в Италии прошла встреча между украинской стороной и итальянскими скаутами одного ведущего клуба Серии А по поводу Лунина. 

Предположительной суммой трансфера вратаря называют 5 млн евро - именно столько, по слухам, предлагал испанский Реал Сосьедад зимой.

В конце концов переход в Реал Сосьедад не состоялся, но причины не уточняются. 

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