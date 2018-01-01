Украинских футбольных арбитров допросят по делу о договорных матчах - СМИ Сегодня, 21:42 16 Цей матеріал також доступний українською Владимира Миланича (в центре) ранее отстранили от футбола Фото: ffmo. mk.ua

В ближайшее время в украинском футболе начнется третья волна борьбы с договорными матчами, сообщает Sport Arena.

По данным издание, правоохранители намерены допросить 20 украинских арбитров относительно их возможного участие в договорных матчах.

Ожидается, что допросы начнутся перед началом футбольных зимних сборов.

В начале октября по делу об участии в договорных матчах от футбола были отстранены 11 украинских арбитров.

В июне этого года полиция провела обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах. Под подозрением были организаторы матчей, бывшие и действующие игроки, а также футбольные функционеры

Перед этим украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.