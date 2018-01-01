Украинских футбольных арбитров допросят по делу о договорных матчах - СМИ
В ближайшее время в украинском футболе начнется третья волна борьбы с договорными матчами, сообщает Sport Arena.
По данным издание, правоохранители намерены допросить 20 украинских арбитров относительно их возможного участие в договорных матчах.
Ожидается, что допросы начнутся перед началом футбольных зимних сборов.
В начале октября по делу об участии в договорных матчах от футбола были отстранены 11 украинских арбитров.
В июне этого года полиция провела обыски в 11 регионах Украины в рамках дела о договорных футбольных матчах. Под подозрением были организаторы матчей, бывшие и действующие игроки, а также футбольные функционеры
Перед этим украинские правоохранительные органы провели более 50 обысков в девяти областях Украины для выявления организаторов договорных матчей в футболе.