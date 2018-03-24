Украинский вратарь вошел в десятку наихудших трансферов зимы в чемпионате Испании - медиа

Коваль не усилил конкуренцию в борьбе за место в основе Депортиво - El Desmarque

Украинский голкипер Депортиво Максим Коваль попал в десятку самых худших зимних подписаний испанского первенства Примеры по версии El Desmarque.

Медиа объясняет свое решение включить футболиста в антирейтинг тем, что тот так и не усилил конкуренцию в борьбе за место в основном составе своей команды, а вскоре после перехода получил травму.

Запомнился с негативной стороны и дебют Коваля за Депортиво, когда он пропустил мяч, выйдя из ворот, а затем получил удаление с поля на 39-й минуте.

Также в десятку наихудших трансферов вошли: Ерри Мина (Барселона), Эммануэль Эменике (Лас-Пальмас), Альберто Буэно (Малага), Рубен Кастро (Бетис), Лоик Реми (Хетафе), Рохер Мартинес (Вильярреал), Роке Меса (Севилья), Айзек Саксесс (Малага) и Сандро Рамирес (Севилья).

Ранее Коваль неудачно дебютировал за клуб испанской Ла Лиги Депортиво в матче против Эйбара, где его ошибка стоила команде пропущенного мяча, а сам он получил удаление в первом тайме.

Депортиво до конца сезона арендовал вратаря у Динамо, после чего имеет право выкупить его контракт, который действует до 2022 года.