Украинский вратарь провально дебютировал в чемпионате Испании - видео

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Коваль стал первым вратарем в истории испанского клуба, которого удалили в дебютном матче
Фото: ФК Депортиво

Коваль стал первым вратарем в истории испанского клуба, которого удалили в дебютном матче

Украинский вратарь Максим Коваль неудачно дебютировал за клуб испанской Ла Лиги Депортиво в матче против Эйбара.

Как передает Tribuna.com, уже на 12-й минуте Коваль пропустил мяч, когда неудачно вышел из ворот. Это была первая атака Эйбара в матче.

На 40-й минуте украинский вратарь получил красную карточку за рискованный подкат за пределами штрафной. Матч завершился вничию 1:1.

Коваль стал первым вратарем в истории испанского клуба, которого удалили в дебютном матче.

Как отмечается в сообщении, в предыдущих трех матчах украинец не попадал даже в заявку Депортиво. 

Напомним, в январе Депортиво до конца сезона арендовал Коваля у Динамо, после чего имеет право выкупить его контракт с Динамо, который действует до 2022 года.

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