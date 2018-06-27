Украинский вратарь отреагировал на слухи о возвращении в Динамо

Бойко дал понять, что не отправляется на сбор с Динамо

Украинский голкипер Бешикташа Денис Бойко опроверг сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

В комментарии Tribuna.com 30-летний футболист дал понять, что не отправляется на сбор с киевской командой, как об этом сообщали СМИ.

"Кто вам сказал, что я на сбор еду? Я футболист Бешикташа", - отметил Бойко.

Ранее появилась информация, что Динамо направило турецкой стороне запрос о трансфере вратаря и своего экс-защитника Домагоя Виды.

Позже журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о том, что Динамо уже выкупило контракт голкипера, а сам футболист ради перехода отказался от полугодичной зарплаты.

Вместе с тем, турецкие медиа узнали, что Бешикташ вызвал Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо.