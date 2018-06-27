27 июня 2018, среда

Украинский вратарь отреагировал на слухи о возвращении в Динамо

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бойко дал понять, что не отправляется на сбор с Динамо
Фото: ФК Динамо via Facebook

Бойко дал понять, что не отправляется на сбор с Динамо

Украинский голкипер Бешикташа Денис Бойко опроверг сообщения о возвращении в Динамо, где выступал предыдущие полгода на правах аренды.

В комментарии Tribuna.com 30-летний футболист дал понять, что не отправляется на сбор с киевской командой, как об этом сообщали СМИ.

"Кто вам сказал, что я на сбор еду? Я футболист Бешикташа", - отметил Бойко.

Ранее появилась информация, что Динамо направило турецкой стороне запрос о трансфере вратаря и своего экс-защитника Домагоя Виды.

Позже журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас сообщил о том, что Динамо уже выкупило контракт голкипера, а сам футболист ради перехода отказался от полугодичной зарплаты.

Вместе с тем, турецкие медиа узнали, что Бешикташ вызвал Бойко на предсезонный медосмотр, несмотря на слухи о его переходе на полноценной основе в Динамо.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове