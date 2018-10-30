Украинский вратарь Лунин впервые вышел в основе испанского клуба

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин дебютировал в основном составе испанского Леганеса.
Как сообщает официальный Twitter клуба, украинец вышел в основе своей новой команды в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано. Эта игра стала для Лунина дебютной в новом сезоне.
Первый мяч в составе Леганеса украинец пропустил уже спустя 16 минут после начала матча - отличился форвард мадридцев Альваро Гарсия.
ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán hoy el sueño de una ciudad! #LeganésRayo #CopaDelRey pic.twitter.com/wYoxpkDmqb— C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 октября 2018 г.
Голкипер перешел из Зари в Реал в конце июня и подписал со "Сливочными" контракт на шесть лет.
В конце августа он перебрался из Реала в Леганес, который также выступает в Примере. Страж ворот ушел в новую команду на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до 30 июня 2019 года.
На этой неделе Лунин получил вызов от Андрея Шевченко на ноябрьские матчи сборной Украины против Словакии и Турции.
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