Украинский участник Лиги Европы собрался подписать двух футболистов Шахтера - медиа

Петряк может уйти в Мариуполь на правах аренды

Мариуполь, который в новом сезоне выступит в Лиге Европы, планирует арендовать у Шахтера полузащитника Ивана Петряка и нападающего Густаво Бланко Лещука, сообщает Сегодня.

Как отмечает издание, оба игрока донецкого клуба не отправились вместе с командой на австрийский сбор и тренируются с молодежным коллективом.

"Очень надеемся на Петряка и Бланко-Лещука", - цитирует медиа источник в лагере Мариуполя.

В минувшей кампании Петряк сыграл 17 матчей и забил два мяча. Бланко Лещук провел столько же поединков и отметился тремя голами, а также одной результативной передачей.

Ранее стало известно, что Мариуполь во втором квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с Юргорденом. Первый матч состоится 26 июля на поле шведского клуба.

Украинская команда примет соперника в рамках ответного поединка квалификации Лиги Европы 2 августа в Одессе.