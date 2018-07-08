Украинский участник Лиги Европы усилился нападающим Шахтера

Нападающий Шахтера Руслан Фомин продолжит карьеру в ФК Мариуполь.
Эту информацию мариупольский клуб обнародовал на своей странице в Facebook. На каких условиях Фомин перешел в Мариуполь не сообщается.
В первой части сезона чемпионата Украины 2017/2018 уже выступал за Мариуполь, но зимой перешел в Шахтер, подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на год.
В донецком клубе игроку закрепиться не удалось. За время своего пребывания в Шахтере он не сыграл ни одного матча.
В этом сезоне Мариуполь представлять Украину в Лиге Европы, где его соперником во втором квалификационном раунде будет шведский Юргорден.
Ранее стало известно, что Мариуполь примет шведскую команду в Одессе.
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