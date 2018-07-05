05 июля 2018, четверг

Украинский участник Лиги Европы объявил о подписании бразильского нападающего

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Рафаэль Силва - новый игрок Зари
Фото: ФК Заря

Рафаэль Силва - новый игрок Зари

Луганская Заря приобрела бразильского нападающего Рафаэля Силву, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал с клубом контракт на три года. Как сообщает сайт Зари, до переезда в Украину Рафаэль Силва выступал только в Бразилии. В Луверденсе футболист провел 32 матча, в которых отметился пятью голами, а за Асосиасао Атлетика Понте-Прета нападающий сыграл 14 матчей и забил два гола.

Отмечается, что Рафаэль Силва играет на позиции левого или правого полузащитника. В Зари бразильский форвард будет выступать под 21-ым номером.

Как сообщалось ранее, из-за статуса свободного агента футболист обошелся луганском клуба бесплатно.

Ранее голкипер Зари Андрей Лунин перешел в мадридский Реал.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Заря заняла четвертое место и завоевала путевку в Лигу Европы, где стартует с третьего квалификационного раунда.

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