Украинский участник Лиги Европы объявил о подписании бразильского нападающего

Луганская Заря приобрела бразильского нападающего Рафаэля Силву, сообщает официальный сайт клуба.

23-летний футболист успешно прошел медобследование и подписал с клубом контракт на три года. Как сообщает сайт Зари, до переезда в Украину Рафаэль Силва выступал только в Бразилии. В Луверденсе футболист провел 32 матча, в которых отметился пятью голами, а за Асосиасао Атлетика Понте-Прета нападающий сыграл 14 матчей и забил два гола.

Отмечается, что Рафаэль Силва играет на позиции левого или правого полузащитника. В Зари бразильский форвард будет выступать под 21-ым номером.

Как сообщалось ранее, из-за статуса свободного агента футболист обошелся луганском клуба бесплатно.

Ранее голкипер Зари Андрей Лунин перешел в мадридский Реал.

В прошлом сезоне чемпионата Украины Заря заняла четвертое место и завоевала путевку в Лигу Европы, где стартует с третьего квалификационного раунда.