04 ноября 2018, воскресенье

Украинский тренер привел свою команду к победе в чемпионате Латвии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Виктор Скрипник привел ФК Рига к победе в чемпионате Латвии
Фото: ФК Рига

Виктор Скрипник привел ФК Рига к победе в чемпионате Латвии

Украинский тренер Виктор Скрипник вместе с ФК Рига стал чемпионом Латвии по футболу.

В 27-м туре первенства столичный клуб одержал победу Валмиером со счетом 2:0 и досрочно гарантировал себе первое место. За тур до конца чемпионата преимущество Риги над Вентспилсом составляет шесть очков.

Для Риги, которая была основана только в 2015 году, это чемпионство стало первым в истории. В этом сезоне команда Скрипника также стала обладателем Кубка Латвии, в финале обыграв Вентспилс.

В прошлом году Рига стала бронзовым призером чемпионата и финалистом национального Кубка.

Скрипник возглавил Ригу в июле этого года. По итогам августа украинский специалист был признан лучшим тренером чемпионата Латвии.

НВ

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове