Украинский тренер привел свою команду к победе в чемпионате Латвии

Виктор Скрипник привел ФК Рига к победе в чемпионате Латвии

Украинский тренер Виктор Скрипник вместе с ФК Рига стал чемпионом Латвии по футболу.

В 27-м туре первенства столичный клуб одержал победу Валмиером со счетом 2:0 и досрочно гарантировал себе первое место. За тур до конца чемпионата преимущество Риги над Вентспилсом составляет шесть очков.

Для Риги, которая была основана только в 2015 году, это чемпионство стало первым в истории. В этом сезоне команда Скрипника также стала обладателем Кубка Латвии, в финале обыграв Вентспилс.

В прошлом году Рига стала бронзовым призером чемпионата и финалистом национального Кубка.

Скрипник возглавил Ригу в июле этого года. По итогам августа украинский специалист был признан лучшим тренером чемпионата Латвии.

НВ