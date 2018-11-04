Украинский тренер привел свою команду к победе в чемпионате Латвии

Украинский тренер Виктор Скрипник вместе с ФК Рига стал чемпионом Латвии по футболу.
В 27-м туре первенства столичный клуб одержал победу Валмиером со счетом 2:0 и досрочно гарантировал себе первое место. За тур до конца чемпионата преимущество Риги над Вентспилсом составляет шесть очков.
Для Риги, которая была основана только в 2015 году, это чемпионство стало первым в истории. В этом сезоне команда Скрипника также стала обладателем Кубка Латвии, в финале обыграв Вентспилс.
В прошлом году Рига стала бронзовым призером чемпионата и финалистом национального Кубка.
Скрипник возглавил Ригу в июле этого года. По итогам августа украинский специалист был признан лучшим тренером чемпионата Латвии.
НВ
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